Охранники магазина «Пятерочка» устроили драку с покупателем. ВИДЕО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 21:49
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Круглый стол Пятерочка Курган, кассы, пятерочка
Покупатель не захотел показывать охранникам свои вещиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Охранники одного из московских магазинов сети «Пятерочка» устроили драку с покупателем, который не захотел, чтобы его вещи досматривали. Посетитель продуктового магазина заявил, что досмотр могут провести только сотрудники полиции, после чего секьюрити набросились на мужчину. В каком именно магазине «Пятерочка» произошел конфликт, не уточняется.

«Охранники применили к мужчине физическую силу», — сообщает телеканал «РЕН ТВ». За покупателя вступилась проходящая мимо женщина. Но охранники набросились и на нее.

«URA.RU» запросило официальный комментарий у компании X5 Retail Group, в которую входит сеть «Пятерочка». На момент публикации новости ответ компании получен не был.

Ранее в Перми директор магазина «Пятерочка» обвинила женщину в краже товара, а позже ее коллеги обматерили общественника, увидевшего на прилавке просроченный торт.

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