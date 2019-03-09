Охранники одного из московских магазинов сети «Пятерочка» устроили драку с покупателем, который не захотел, чтобы его вещи досматривали. Посетитель продуктового магазина заявил, что досмотр могут провести только сотрудники полиции, после чего секьюрити набросились на мужчину. В каком именно магазине «Пятерочка» произошел конфликт, не уточняется.
«Охранники применили к мужчине физическую силу», — сообщает телеканал «РЕН ТВ». За покупателя вступилась проходящая мимо женщина. Но охранники набросились и на нее.
«URA.RU» запросило официальный комментарий у компании X5 Retail Group, в которую входит сеть «Пятерочка». На момент публикации новости ответ компании получен не был.
Ранее в Перми директор магазина «Пятерочка» обвинила женщину в краже товара, а позже ее коллеги обматерили общественника, увидевшего на прилавке просроченный торт.