На развитие туризма в регионах потратят 21 млрд рублей

Для привлечения туристов Россия тратит миллиарды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рамках госпрограммы «Культура и туризм, 2019—2021» из бюджета страны на туризм будет выделено около 21 млрд рублей. Замруководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев анонсировал подготовку новой программы по вопросам развития туриндустрии.

«В рамках этой программы предполагается уже сейчас выделение на бюджетный период 2019—2021 годов порядка 21 млрд рублей», — заявил Королев в рамках выставки «Интурмаркет», его слова приводит RT.

Курирующий вопросы туризма в Совете Федерации зампред комитета по социальной политике Игорь Фомин считает, что на финансирование в первую очередь смогут рассчитывать перспективные туристические кластеры, которые еще в прошлом году прошли конкурсный отбор на получение поддержки. В разговоре с «Национальной службой новостей» Фомин отметил, что сейчас в правительстве формируется стратегия развития российского туризма, которая должна стать основой данной программы. По его ловам, сейчас деньги выделены, чтобы не сорвать планы регионов.

«В среднем, каждый региональный кластер получит по одному миллиарду рублей», — предположил сенатор. В пример он привел Каракольские озера на Алтае, соленые озера в Оренбурге. «Средства, которые получат эти объекты, абсолютно своевременны и будут работать на развитие внутреннего туризма», считает Фомин.