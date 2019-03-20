Медведев уволил замглавы Росимущества

Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Росимущества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Романа Богданова.

«Освободить Богданова Романа Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по его просьбе», — приводит RNS выдержку из соответствующего распоряжение. Как отмечается, увольнение произошло по просьбе самого Богданова.

В 2016—2017 году последний занимал пост советника главы Росимущества. На должность заместителя руководителя его назначили в марте 2017-го. Он курировал работу трех управлений: корпоративных технологий, реструктуризации государственных организаций, инвестиционных отношений.