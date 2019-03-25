В Киеве объяснили, почему уволили сотрудника СБУ, разоблачившего украинские спецслужбы

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 18:22
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Прозоров был уволен за «служебное несоответствие»Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Службе безопасности Украины объяснили, почему был уволен сотрудник ведомства Василий Прозоров, разоблачивший спецслужбы страны. Как заявили в СБУ, старший консультант-эксперт одного из отделов штаба антитеррористического центра Прозоров был уволен за служебное несоответствие.

«Уволен […] за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера», — передает telegram-канал «Говорит Москва».

Ранее Василий Прозоров на пресс-конференции рассказал о тайных украинских тюрьмах, в которых пытали и убивали людей, сообщает агентство Nation News. Он также отметил, что донбасских командиров Моторолу и Гиви «на сто процентов» ликвидировали украинские спецслужбы.

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