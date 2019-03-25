В Киеве объяснили, почему уволили сотрудника СБУ, разоблачившего украинские спецслужбы

В Службе безопасности Украины объяснили, почему был уволен сотрудник ведомства Василий Прозоров, разоблачивший спецслужбы страны. Как заявили в СБУ, старший консультант-эксперт одного из отделов штаба антитеррористического центра Прозоров был уволен за служебное несоответствие.
«Уволен […] за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера», — передает telegram-канал «Говорит Москва».
Ранее Василий Прозоров на пресс-конференции рассказал о тайных украинских тюрьмах, в которых пытали и убивали людей, сообщает агентство Nation News. Он также отметил, что донбасских командиров Моторолу и Гиви «на сто процентов» ликвидировали украинские спецслужбы.