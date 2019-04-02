Закрывающий в России заводы Ford распродает автомобили

Ford снижает цены на авто, произведенные в России Фото: Александр Константинов © URA.RU

Американская компания Ford, которая закрывает свои заводы в России, снижает цены на модели Kuga, Focus, Fiesta и Explorer. Как утверждают в пресс-службе компании, скидки для покупателей могут достигать 585 тысяч рублей.

В компании Ford РБК пояснили, что покупатели хэтчбека Ford Focus могут заплатить минимальную цену в 705 тысяч рублей. Цена кроссовера Ford Kuga снижена на 175 тысяч рублей, и теперь он обойдется клиентам в 1,3 млн рублей. Внедорожник Explorer будет стоить 2,37 млн рублей (подешевел сразу на 400 тысяч рублей), а седан и хэтчбек Fiesta готовы отдать по минимальной цене в 697 тысяч рублей (цена снижена на 75 тысяч рублей). «На автомобили Focus и Fiesta по-прежнему распространяются условия государственных программ поддержки „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“», — отметили производители авто.

В Ford на прошлой неделе объявили о закрытии производственных мощностей в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге, напоминает информагентство Nation News. Компания полностью переключится на легкий коммерческий транспорт.

Совместное предприятие Ford Sollers было создано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers, писало «URA.RU». Сейчас Ford Sollers при участии правительства РФ ведет переговоры с потенциальными покупателями активов. Новая стратегия Ford предполагает выход из наименее прибыльных сегментов.