Кадыров отреагировал на слухи о назначении вице-премьером

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своем назначении на пост вице-премьера РФ и полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
«Как говорится, в очередной раз женили без меня», — написал в своем telegram-канале Кадыров, добавляя к словам смеющиеся смайлы. «Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются», — подчеркнул чеченский лидер.
Кадыров также подчеркнул, что он в данный момент занимает самую высшую для себя должность. Новости о своих грядущих «назначениях» глава Чечни принял с удивлением. Кадыров предположил, что авторы слухов распространили их для того, чтобы себя прорекламировать: «Ежедневно строчат небылицы».
Новости о том, что Кадыров займет место действующего полпреда президента в СКФО Александра Матовникова, появились в telegram-каналах. Также сообщалось, что Кадыров станет вице-премьером.