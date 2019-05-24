Кадыров отреагировал на слухи о назначении вице-премьером

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 20:26
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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров заявил, не собирается идти в вице-премьерыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своем назначении на пост вице-премьера РФ и полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Как говорится, в очередной раз женили без меня», — написал в своем telegram-канале Кадыров, добавляя к словам смеющиеся смайлы. «Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются», — подчеркнул чеченский лидер.

Кадыров также подчеркнул, что он в данный момент занимает самую высшую для себя должность. Новости о своих грядущих «назначениях» глава Чечни принял с удивлением. Кадыров предположил, что авторы слухов распространили их для того, чтобы себя прорекламировать: «Ежедневно строчат небылицы».

Новости о том, что Кадыров займет место действующего полпреда президента в СКФО Александра Матовникова, появились в telegram-каналах. Также сообщалось, что Кадыров станет вице-премьером.

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