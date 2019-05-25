Полиция наказала школьников за участие в БДСМ-флешмобе

У участников школьного «БДСМ-флешмоба» конфискуют форму Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во Владивостоке полиция привлекла к административной ответственности двух старшеклассников, которые приняли участие в БДСМ-флешмобе во время выпускного. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владивостоку.

«Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11-го класса», — цитирует RT пресс-службу УМВД. В отношении подростков составили административные протоколы по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия»). Нарушителям предстоит заплатить штраф до полутора тысяч рублей за то, что они использовали форму полицейского во флешмобе, кроме того, у них эту форму конфискуют. Также в отношении двух других учеников, которые участвовали в инциденте, а также преподавателей и руководства школы продолжается проверка.

Ранее учащиеся школы №74 во Владивостоке решили необычно отметить последний звонок. Школьники устроили костюмированное шоу: мальчики в костюмах «зайчиков» и девочка в полицейской форме станцевали на крыльце здания. Их выступление вызвало скандал. Директор школы намерена уволиться, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД». В учебном заведении началась проверка. Позже участники флешмоба извинились перед руководителем школы, уточняет телеканал 360.