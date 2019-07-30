СМИ нашли у Елизаветы II элитные квартиры в России

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Елизавете II принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район „Золотой Мили“). В документах Росреестра собственником жилья указана „Ее Величество королева, правящая в Канаде“. Три квартиры были куплены в 2002 году у компании „ПКФ Фронт“, еще одна — в 2003 году у бизнесмена Андрея Рокецкого», — отмечается в расследовании авторов канала.
Площадь квартир Елизаветы II составляет 184, 187, 148 и 320 квадратных метров. Они расположены на первом, втором и четвертом этажах. Общая стоимость недвижимости оценивается примерно в 587 миллионов рублей.
Также известно, что сама королева никогда не была в этих элитных квартирах. Проживают в них, по предварительным данным, сотрудники канадского посольства.
Ранее Елизавета II не вошла в топ-10 самых состоятельных монархов мира. В данном рейтинге она оказалась лишь на 11-м месте. Ее состояние оценивается в 500 миллионов долларов. Кроме того, в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes Елизавета II пропустила бы вперед как минимум всех его нынешних 2153 участников. Королева Великобритании непосредственно владеет лишь некоторыми объектами недвижимости вроде замка Балморал в Шотландии и Сандрингемским дворцом в Норфолке на востоке Англии. Самыми же ценными активами монаршей семьи, включая Букингемский дворец, управляет специальный орган под названием Собственность Короны. Он не подконтролен ни королеве, ни правительству Британии.