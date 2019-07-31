Вице-мэра Якутска, обвиненного во взятках на 114 млн рублей, отпустили из-под стражи

Отстраненный от должности вице-мэр Якутска Василий Гоголев, которого обвиняют во взяточничестве на сумму 114 миллионов рублей, переведен под домашний арест. Об этом говорится в постановлении Якутского городского суда.
«Изменить в отношении обвиняемого Василия Гоголева меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца 6 суток», — цитирует ТАСС постановление суда.
Также смягчили условия и Георгию Карамзину, бизнес-партнеру вице-мэра Якутска. Сейчас он под домашним арестом. Следователи утверждают, что Карамзин вместе с Татьяной Самсоновой передали взятку в стройфирму «Утум-Инвест», которой владел Гоголев до назначения вице-мэром в сентябре 2018 года.
По версии следствия, также вице-мэр Якутска получил от компании «Строй-Академия» права на 1491 квадратных метров в многоквартирном доме. За это «Строй-Академия» получила разрешение на увеличение этажности здания и отклонение от предельных параметров при строительстве.