Космонавт-испытатель сравнил зарплаты в «Роскосмосе» и NASA

Астронавты NASA получают до 12 тысяч долларов в месяц, сообщил Сергей Кричевский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские космонавты получают зарплату меньше астронавтов NASA. Об этом заявил бывший космонавт-испытатель Сергей Кричевский. Так он отреагировал на сообщение о том, что оклады космонавтов РФ сопоставимы с доходами коллег из NASA и Европейского космического агентства.

«Сопоставимость наших зарплат с тем, что получают в Европе и Штатах — это преувеличение, они получают больше», — передает газета «ВЗГЛЯД» слова Кричевского. По его данным, в РФ оклады космонавтов-новичков и опытных коллег могут сильно отличаться. Однако такое разделение было и в советские времена, но разрыв не был таким сильным, уточнил он.

Кричевский уточнил, что зарплаты космонавтов невысокие и пилоты гражданской авиации получают больше них. По его мнению, доход россиян, отправляющихся в космос, должен быть сопоставим с окладами астронавтов NASA, которые получают 8-12 тысяч долларов в месяц.

Ранее стало известно, что без учета надбавок российский космонавт получает в месяц 63,8 тысячи рублей в месяц. Такая зарплата, по данным госкорпорации Роскосмос сопоставима с доходами иностранных коллег, напоминает «Пятый канал».