После атаки дрона женщина погибла в Рыльском районе

Украинский дрон атаковал автомобиль на трассе между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района Курской области. В результате удара погибла 40-летняя женщина, еще трое пассажиров не пострадали. О трагедии сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем официальном telegram-канале.
«К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным и близким. Эта боль никогда не утихнет…» — написал губернатор. Хинштейн также просит жителей региона не ездить в сторону границы с Украиной. Это крайне опасно и может привести к трагичным последствиям.
Атаки украинских беспилотников на приграничные районы Курской области продолжаются уже несколько дней. Ночью 12 октября в результате ударов дронов в регионе погибли пожилой мужчина и 40-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения. Власти неоднократно призывали жителей воздержаться от поездок в сторону границы и ограничили движение на ряде трасс из-за сохраняющейся опасности.
