Президент Беларуси подготовил в подарок российскому президенту Владимиру Путину картину с изображением валаамских пейзажей по случаю его дня рождения. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Наш президент Александр Лукашенко свой подарок обязательно передаст лично. Это достаточно масштабная и очень красивая картина. Написана по спецзаказу белорусским художником Маслениковым», — рассказала Эйсмонт.
На данной картине представлены пейзажи Валаама. В эфире телеканала сообщили, что Александр Лукашенко подготовил подарок ко дню рождения для президента России, который Владимир Путин отмечал 7 октября. Однако этот подарок не был вручен российскому лидеру во время прошедшего в Душанбе саммита СНГ.
Ежегодно в день рождения Владимиру Путину поступают поздравления от лидеров зарубежных государств и представителей российского политического истеблишмента. Как и в нынешнем году, ранее среди поздравивших были председатель КНР Си Цзиньпин, руководитель КНДР Ким Чен Ын, а также главы государств СНГ. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров неизменно подчеркивает вклад Владимира Путина в развитие как России в целом, так и Чечни в частности.
