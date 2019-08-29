Бондарчука и Миронова обокрали прямо на съемочной площадке

Федор Бондарчук стал жертвой злоумышленников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российских актеров и режиссеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали на съемочной площадке программы «Кино в деталях» в Москве. У обоих артистов пропали смартфоны. Инцидент произошел 28 августа.

Расследованием происшествия уже занимаются силовики. «По данному факту возбуждено уголовное дело статье о краже», — сообщает РБК со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в ГУ МВД по Москве.

По информации telegram-канала Baza, первым пропажу своего iPhone X заметил режиссер Бондарчук и на место событий сразу вызвали полицейских. Пока они опрашивали очевидцев, выяснилось, что из гримерки также пропал телефон Евгения Миронова. Бондарчук заявил о том, что злоумышленник нанес ему ущерб в размере 100 тысяч рублей, а Миронов оценил украденный у него телефон в 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители проверяют на причастность к краже гаджетов знаменитостей мужчину, который приходил на съемочную площадку в тот момент, когда там присутствовали и Миронов, и Бондарчук. Пока его личность полицейскими не установлена.