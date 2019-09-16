15 сентября 2019

Сын Жириновского предложил запретить региональным депутатам быть сенаторами

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Митинг против концессии и повышения тарифов на коммунальные услуги. Нижневартовск , флаг, лдпр, символика
Норма, позволяющая совмещать посты, является недопустимой, по мнению депутатов ЛДПРФото: Константин Щербина © URA.RU

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает совмещать должности члена Совета Федерации и депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ. С предложением выступили депутаты ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев, являющийся сыном лидера партии Владимира Жириновского.

«Норма, позволяющая совмещать полномочия члена Совета Федерации и депутата законодательного органа субъекта РФ в случае, если все депутаты данного органа избраны по одномандатным избирательным округам, представляется недопустимой», — цитирует ТАСС одного из создателей законопроекта Ярослав Нилова.

Как пояснил депутат, действующая норма не учитывает возможные конфликты интересов, разграничение полномочий, неравенство статуса депутатов, а также организационные сложности. Кроме того, совмещение двух постов нарушает конституционное равенство регионов, считают авторы законопроекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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