Американцы требуют от Зеленского включить своих людей в правление «Нафтогаза»

Министр энергетики США Рик Перри потребовал от украинского президента Владимира Зеленского расширить состав правления компании «Нафтогаз», включив туда американцев. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.
«На рассмотрении членов правления находились двое высокопоставленных энергетиков из родного штата Перри — Техаса», — цитирует RT слова американских журналистов. Представитель Министерства энергетики США Шейлин Хайнс подтвердила, что Перри действительно советовал Зеленскому изменить состав правления компании, но не сказала, предлагал ли американский министр своих кандидатов. При этом остается неизвестным, когда Перри поговорил с украинским лидером по этому вопросу.
Сообщение о давлении на Зеленского поступило на фоне политического скандала в Вашингтоне, где обсуждают недавний телефонный разговор президента Украины с главой США Дональдом Трампом. По ходу этой беседы американский лидер давил на украинского коллегу в своих политических интересах, начав разговор о сыне своего конкурента Джо Байдена, против которого начато расследование на Украине.
Позднее демократы запросили у Белого дома документы по Украине для расследования в рамках импичмента Трампа. Опрос в стране показал, что половина американцев хотят импичмента президента, уточняет агентство Nation News.