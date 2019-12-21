Губернатор Паслер повторил за Путиным исполнение мечты ребенка

Денис Паслер пригласил на «Елку желаний» Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Оренбургской области Денис Паслер исполнил мечту семилетней девочки участвовавшей в акции «Елка желаний». Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора, мероприятие для детей-инвалидов прошло в санатории «Бузулукский бор».

«В роли волшебника, исполняющего желания детей, был губернатор области Денис Паслер», — приводит агентство сообщение пресс-службы. Выйдя на сцену, глава региона рассказал, что девочка по имени Софья загадала желание познакомиться с настоящим Дедом Морозом

Денис Паслер объявил, что специально по этому случаю пригласил в Оренбуржье Деда Мороза из Великого Устюга. Многие из присутствовавших на ёлке детей раньше даже не покидали своих населенных пунктов, а в «Бузулукском бору» увидели настоящий праздник.

В празднике приняли участие 45 детей в возрасте от 5 до 10 лет, имеющие инвалидность в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата. По случаю мероприятия «Бузулукский бор» был украшен в стиле резиденции российского Деда Мороза в Великом Устюге.

Ранее сообщалось, что к добровольческой акции «Елка желаний» присоединился президент России Владимир Путин. Главе государства выпало исполнить желание мальчика из детского дома в Ставропольском крае.