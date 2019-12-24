Стало известно, как микрофинансовые организации наживаются на россиянах

Микрофинансовые организации навязывают клиентам допуслуги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Значительная часть микрофинансовых организаций, выдающих кредиты онлайн, наживаются на россиянах, навязывая им дополнительные услуги. Такой вывод следует из результатов исследования портала Zaim.com.

Компания проанализировала деятельность микрокредитных (МКК) и микрофинансовых (МФК) компаний, выдающих займы безналичиным способом. Результаты показали, что из 39 работающих МФК каждая третья разными способами навязывает допуслуги. Из 152 МКК — каждая четвертая.

«Зачастую МФО информацию о допуслугах размещают под кнопкой „Оформить“ в виде раскрывающегося списка, в котором уже проставлены галочки напротив допуслуг», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования. Причем, как выяснили аналитики, в некоторых случаях галочки проставляются снова, даже если заемщик их снял.

Кроме того, некоторые компании «вшивают» информацию о дополнительных услугах автоматически после подтверждения согласия клиента или, например, обещают беспроцентный заем, но после поступления денег на карту списывают 3-6 тысяч рублей за беспроцентное пользование. Среди других способов — платное СМС-информирование (130-150 рублей), юридическая поддержка (порядка 850 рублей), ускоренное рассмотрение заявки (от 150 до 850 рублей), анализ кредитной истории (1 тысяча рублей), доступ к онлайн-системе погашения кредита (около 5% от суммы займа) и комиссия за получение денег (от 10% от суммы займа).

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в беседе с журналистами напомнила, что создание ситуации, когда клиент не может отказаться от дополнительных услуг, является прямым нарушением закона «О потребительском кредите (займе)».