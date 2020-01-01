31 декабря 2019

Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Юрий Лоза. Екатеринбург, лоза юрий
Лоза считает, что зрители должны видеть любимых артистовФото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Композитор Юрий Лоза ответил на негатив в адрес певицы Аллы Пугачевой, которую раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов. Ранее эксперт заявил, что престарелые артисты на сцене «вызывают у него жалость».

Лоза с этим мнением не согласился, поскольку считает, что российские зрители должны видеть любимых артистов, если хотят этого. «А те, кто не хотят — могут на них не смотреть. Для этого должно быть много разных телепередач, чтобы каждый житель страны мог выбрать желаемую», — приводит слова композитора РИА «Новости».

Певец отметил, что возраст артистов не имеет значение, если они находятся в хорошей форме. «Какая разница, сколько Мирей Матье? За границей чувствуют своих „ветеранов“, которые собирают там стадионы», — считает Лоза.

Ранее критик Соседов поддержал решение Пугачевой отказаться от выступления на «голубом огоньке». По его мнению, народной артистке уже неприлично выходить на сцену в ее «немощном виде». Также он назвал отвратительным современный репертуар певицы. Помимо Лозы, за артистку вступился продюсер Иосиф Пригожин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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