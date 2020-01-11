Поклонская призвала наказать всех причастных к уничтожению украинского самолета в Иране

Риск возникновения таких «ошибок», как сбитый под Тегераном украинский лайнер, будет существовать до тех пор, пока не будут приняты адекватные меры. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, отметив, что все причастные к происшествию должны быть наказаны.
«Роковая ошибка в работе ПВО не снимает с Ирана вины. Те, кто отдавал приказ и запускал ракеты, должны быть наказаны», — написала Наталья Поклонская в своем telegram-канале, посоветовав Тегерану выплатить компенсации семьям погибших и принести официальные извинения. По мнению депутата, в инциденте также виновны власти США, развязавшие конфликт на Ближнем Востоке, и авиакомпании, где разрешили полеты несмотря на ракетные удары.
Украинский Boeing 737 рухнул 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 13 членов экипажа, все они погибли. Позже Иран признался, что самолет по ошибке был сбит ракетой противовоздушной обороны.
Ранее обстрел американских объектов стал местью Ирана за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани, погибшего в аэропорту Багдада, обстрелянного американскими войсками.