Bloomberg узнал о возможном переходе Орешкина на должность помощника Путина

Экс-министр Орешкин может стать помощником президента по экономике
новость из сюжетаОтставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина
Исполняющий обязанности министра экономического развития РФ Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике. Такое предположение выдвинуло агентство Bloomberg.
«Орешкин может стать помощником президента по экономике, если занимающий эту должность Андрей Белоусов войдет в правительство», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на агентство. При этом в Bloomberg не уточнили, кто займет кресло министра экономического развития России. Ранее сообщалось, что Белоусов может стать первым заместителем премьер-министра Михаила Мишустина.
15 января правительство России подало в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, напоминает агентство Nation News.