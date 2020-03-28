Врачи рекомендуют чаще мыть руки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи поликлиники №4 Управления по делам президента (УДП) рассказали, как защититься от коронавируса. Видеозаписи с их советами опубликованы в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

«Больной становится заразным за 48 часов до проявления клинических симптомов болезни», — сказала врач-инфекционист ФБГУ «Поликлиника №4» УДП Ольга Ермакова.

По ее словам, инфицированный может продолжать заражать других при легких формах заболевания до 12 суток, при тяжелых — две недели. Как отметила инфекционист, при близких контактах процент заражения составляет 1-5%. «В семейных очагах цифра увеличивается до 75-85%», — пояснила она. Чтобы не заболеть, врач посоветовала носить маски в закрытых помещениях, не трогать лицо и мыть руки.

Главный внештатный специалист-эндокринолог УДП Дарья Ладыгина объяснила, как стоит поступать россиянам, находящимся в группе риска по заражению COVID-19. Диабетикам во время карантина лучше сделать запас инсулиновых препаратов, соблюдать диету и питьевой режим, а также чаще проверять уровень сахара.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что коронавирус опасен для беременных, передает телеканал 360. Медики отметили, что беременность может протекать с осложнениями с возможным летальным исходом для матери и ребенка.

По последним данным, в России зафиксировано 1040 случаев заражения. От COVID-19 скончались четверо заболевших, выздоровели 47 человек. Всего в мире коронавирусом болеют почти 600 тысяч человек.