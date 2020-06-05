В Крыму назвали дату открытия курортов для российских туристов

Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крымские власти хотят открыть курорты для туристов из других регионов России с 1 июля. Об этом заявил глава минкурортов полуострова Вадима Волченко.

«Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля — открытие межсубъектового туризма», — приводит слова Волченко пресс-служба минтуризма Крыма. Он подчеркнул, что прогнозы сбудутся только в том случае, если полуостров получит одобрение от федеральных структур.

По словам Волченко, с 15 июня в Крыму для местных жителей откроются 25 санаториев и гостиниц. Он отметил, что работу следует начинать аккуратно, так как в худшем случае курорты придется снова закрывать.

Ранее сообщалось, что туристов из других регионов страны начнут пускать в Крым в начале июля. Опрос среди россиян также показал, что большинство соотечественников (76%) хотят в отпуск этим летом. В числе популярных российских направлений — Сочи и курорты Краснодарского края, Крым, Санкт-Петербург, Байкал, Алтай, передает RT.

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