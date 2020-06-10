Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, что его шокировало

Неважно, кто был за рулем автомобиля, — артист, чиновник или обычный человек, считает старший брат погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым — Валерий Захаров. Больше всего его шокировало то, что авария произошла из-за алкоголя.
«По большому счету без разницы — артист, не артист, чиновник, простой человек. самое главное, что он был пьян. Это больше всего шокирует», — приводит РЕН ТВ слова Захарова, который подчеркнул, что виновник ДТП должен понести наказание.
По словам Захарова, он еще не сказал матери о гибели сына. «Я не знаю, как ей рассказать», — признался мужчина.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист в состоянии алкогольного опьянения на Jeep протаранил автомобиль Lada. Впоследствии водитель отечественной легковушки умер. 9 июня суд отправил артиста под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело.