09 июня 2020

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, что его шокировало

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
Больше всего родственника шокировало, что ДТП произошло из-за алкоголя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Неважно, кто был за рулем автомобиля, — артист, чиновник или обычный человек, считает старший брат погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым — Валерий Захаров. Больше всего его шокировало то, что авария произошла из-за алкоголя.

«По большому счету без разницы — артист, не артист, чиновник, простой человек. самое главное, что он был пьян. Это больше всего шокирует», — приводит РЕН ТВ слова Захарова, который подчеркнул, что виновник ДТП должен понести наказание.

По словам Захарова, он еще не сказал матери о гибели сына. «Я не знаю, как ей рассказать», — признался мужчина.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист в состоянии алкогольного опьянения на Jeep протаранил автомобиль Lada. Впоследствии водитель отечественной легковушки умер. 9 июня суд отправил артиста под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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