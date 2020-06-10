Российские банки побили антирекорд по прибыли в мае

Чистая прибыль российских банков в мае составила 500 миллионов рублей. Это рекордно низкие показатели. Об этом на заседании в Госдуме сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Падение прибыли связано с эпидемией коронавируса в стране.
«По итогам пяти месяцев банки показали чистую прибыль 561 млрд рублей. Конечно, большая часть была получена в первые три месяца, когда влияние эпидемии еще было ограничено, но затем мы стали фиксировать падение прибыли. В мае она была рекордно низкой — 0,5 млрд рублей», — доложила Набиуллина.
Она подчеркнула, что банковская система справляется с нагрузкой, а кредитование постепенно начинает оживать по мере выхода экономики из ограничительных мер. ЦБ ожидает, что по итогам 2020 года прибыль российских банков серьезно сократится, но не уйдет в минус. «Все зависит от развития ситуации с пандемией», — резюмировала Набиуллина
Также к концу 2020 года уже Всемирный банк прогнозирует падение в России падение ВВП на 6% из-за коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей».
В конце мая зампред Центробанка Михаил Делягин заявил, что российские банки могут выдержать экономические шоки вдвое мощнее, чем кризисы 2008 и 2014 годов, пишет «
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