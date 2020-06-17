Первых добровольцев привьют от коронавируса уже завтра

Вакцина для внутримышечного введения будет тестироваться в военном госпитале имени Бурденко Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первые добровольцы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, будут привиты 18 и 19 июня. Об этом сообщает Минздрав РФ.

«Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18—19 июня. После вакцинации всех добровольцев ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней», — приводит сообщение ведомства РБК. Отмечается, что в течение двух недель добровольцы находились на обсервации.

Уточняется, что каждый из участников исследования был проинформирован о возможных рисках и неудобствах. Также добровольцы подписали документ о своем согласии на участие в испытаниях и были застрахованы. Минздрав утверждает, что врачи будут следить за состоянием участников эксперимента на всех этапах и еще полгода после завершения тестирования.

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), начались в Москве 17 июня. Вакцина, предназначенная для внутримышечного введения, будет тестироваться в военном госпитале имени Бурденко. Лекарство в виде порошка будут испытывать в Сеченовском университете. В каждом случае в испытаниях примут участие по 38 добровольцев. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов подчеркнул, что массовое производство вакцины от COVID-19 может начаться не раньше конца года.

Ранее испытывать вакцину от коронавируса на людях начали специалисты центра «Вектор». В тестировании также принимают участие добровольцы. Руководство центра планирует зарегистрировать препарат уже осенью, пишет агентство Nation News.

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