Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

Андрей Макаревич уехал из Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что ему не нужен парад Победы. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда».

Макаревич рассказал, что в детстве любил парады. «Я выходил на набережную, смотрел, как танки готовятся. Но теперь мне лично парад не нужен», — поделился он. Музыкант признался, что уехал из Москвы на время праздников и сейчас находится в Астрахани, сообщает « Царьград» .

Ранее сообщалось, что на парад Победы в Москве ожидают приезда лидеров Абхазии, Белоруссии, одного из руководителей Боснии и Герцеговины, президентов Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Однако попасть на мероприятие смогли не все первые лица — к примеру, делегацию президента Киргизской Республики не пустили в столицу, поскольку у нескольких ее представителей выявили коронавирус.

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