По его словам, сумма превышает четверть миллиона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Оператор Ксении Собчак Сергей Ерженков оценил стоимость камеры, которую отобрали у него охранники Среднеуральского женского монастыря во время потасовки со съемочной бригадой Собчак. По словам оператора, камера вместе с подключенным к ней дополнительным оборудованием стоит четверть миллиона рублей — передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Вместе с камерой там был объектив SONY и отличный микрофон, все вместе — на 260 тысяч рублей», — рассказал журналисту агентства Сергей Ерженков.

По его словам, ему пообещали, что камеру вернут через полицию, однако он предполагает, что содержимое флеш-карты будет стерто, а сама камера вряд ли будет в исправном состоянии. «Я не уверен, что она в целом состоянии, потому что они уронили ее, когда выхватывали у меня из рук», — пояснил оператор.

В данный момент Ксения Собчак вместе со съемочной бригадой отправилась в отдел полиции №28 (Среднеуральск) для дачи дополнительных показаний и чтобы решить вопрос с камерой. По словам оператора, из-за инцидента в монастыре Ксения и ее помощники опоздали на самолетам (согласно купленным билетам, еще в 18 часов они должны были вылететь из Екатеринбурга).

Как сообщало ранее URA.RU, в Среднеуральский женский монастырь, которым руководит опальный схиигумен Сергий (Романов) приехала Ксения Собчак со съемочной группой, чтобы пообщаться со старцем, а также проверить информацию о физических наказаниях, которым подвергались подростки, жившие в монастыре. Монахини и охрана обители запрещали Собчак и ее операторам вести — началась потасовка. На опубликованном URA.RU ролике видно, как охранники монастыря отбирает камеру у оператора и избивают бывшего послушника Филиппа. Также зафиксирован конфликт Собчак с монахиней и падение журналистки на землю.