Россиян хотят освободить от платы за ремонт аварийных домов

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«Стоимость содержания и текущего ремонта в таких домах планируется компенсировать за счет средств федерального и региональных бюджетов. Если скидка будет составлять 20%, то в год в целом на страну потребуется около 1 млрд рублей, если 30% — 1,5 млрд, а снижение платы на 50% обойдется примерно в 2,5—3 млрд», — сказал парламентарий. После согласования финансирования правительством инициативу внесут в Госдуму.

В связи с этим члены думского комитета от «Единой России» разработали законопроект, которым предлагается снизить плату для жильцов аварийных домов на 20-50%. Для тех, кто живет в домах, сроки расселения которых были сорваны, плату предлагается отменить совсем.

«Сегодня в России официально признано аварийным 18,6 млн кв. м жилья, при этом в программу по расселению в 2019—2025 годы входит только 10,5 млн кв. м, остальные 8 млн — в очереди. Еще свыше 64,5 тыс. „квадратов“ регионы не успели расселить вовремя по предыдущим программам», -рассказал газете « Известия» член комитета Михаил Чернышев. При этом, по словам его коллеги Ильи Осипова, жильцам аварийных домов приходится оставаться в них много лет и платить за содержание и текущий ремонт «аварийки» столько же, как и тем, кто проживает в домах в хорошем состоянии.

В Госдуме хотят отменить плату за содержание и ремонт для жильцов аварийных домов, если они вошли в программу расселения, но не были снесены вовремя. Для остальных жителей аварийных зданий предлагается снизить плату на 20-50%. Об этом журналистам рассказали в комитете нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ, добавив, что соответствующий законопроект уже разработан.

В Госдуме задумали освободить жильцов аварийных домов от платы за ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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