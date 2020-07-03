02 июля 2020

Самое актуальное в России к 3 июля. Россияне еще месяц не смогут вылететь за рубеж, власти помогут пенсионерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, самолет, авиакомпания азимут
До 1 августа россияне не смогут вылететь за рубеж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство выделило деньги для некоторых категорий граждан, власти простимулируют создание рабочих мест в регионах, перелеты за границу отложены на месяц. Все самые интересные и важные новости в России к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:

Пенсионеры и опекуны получат дополнительные деньги

  • В Совете Федерации заявили, что пенсионеры и опекуны получат выплаты и прибавки.
  • Пенсионеры, которые являются индивидуальными предпринимателями, получат единовременную выплату размером в 1 МРОТ — 12 130 рублей.
  • С июля увеличится пенсия у опекунов и попечителей несовершеннолетних детей. Ежемесячная прибавка составит 3 500 рублей.

Правительство выделит деньги на выплаты медикам и соцработникам

  • Почти 7,5 млрд рублей выделят на президентские выплаты за июль медикам, борющимся с коронавирусом.
  • Выплаты получат врачи, средний и младший персонал, а также водители скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
  • Более 3,5 млрд рублей выделено на выплаты работникам социальных стационаров, которые работают с людьми с коронавирусом.

Власти помогут регионам создать временные рабочие места

  • Правительство выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах.
  • Безработным гражданам предложат трудоустройство в строительстве, на транспорте или в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу на пожилыми людьми.

Международные перелеты откладываются на месяц

  • Федеральное агентство воздушного транспорта продлило запрет на международные перелеты до 1 августа.
  • До этой даты на территорию нашей страны не смогут прилететь иностранные граждане, а также жители России не смогут вылететь за рубеж.

«Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова оставили под арестом

  • Дорогомиловский суд Москвы продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
  • Суд оставит Воронцова под стражей на один месяц, до 6 августа.
  • Воронцова задержали 7 мая о делу о вымогательстве 300 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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