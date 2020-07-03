До 1 августа россияне не смогут вылететь за рубеж
Правительство выделило деньги для некоторых категорий граждан, власти простимулируют создание рабочих мест в регионах, перелеты за границу отложены на месяц. Все самые интересные и важные новости в России к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:
Пенсионеры и опекуны получат дополнительные деньги
- В Совете Федерации заявили, что пенсионеры и опекуны получат выплаты и прибавки.
- Пенсионеры, которые являются индивидуальными предпринимателями, получат единовременную выплату размером в 1 МРОТ — 12 130 рублей.
- С июля увеличится пенсия у опекунов и попечителей несовершеннолетних детей. Ежемесячная прибавка составит 3 500 рублей.
Правительство выделит деньги на выплаты медикам и соцработникам
- Почти 7,5 млрд рублей выделят на президентские выплаты за июль медикам, борющимся с коронавирусом.
- Выплаты получат врачи, средний и младший персонал, а также водители скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
- Более 3,5 млрд рублей выделено на выплаты работникам социальных стационаров, которые работают с людьми с коронавирусом.
Власти помогут регионам создать временные рабочие места
- Правительство выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах.
- Безработным гражданам предложат трудоустройство в строительстве, на транспорте или в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу на пожилыми людьми.
Международные перелеты откладываются на месяц
- Федеральное агентство воздушного транспорта продлило запрет на международные перелеты до 1 августа.
- До этой даты на территорию нашей страны не смогут прилететь иностранные граждане, а также жители России не смогут вылететь за рубеж.
«Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова оставили под арестом
- Дорогомиловский суд Москвы продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
- Суд оставит Воронцова под стражей на один месяц, до 6 августа.
- Воронцова задержали 7 мая о делу о вымогательстве 300 тысяч рублей.
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