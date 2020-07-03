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Правительство выделит деньги на выплаты медикам и соцработникам

Правительство выделило деньги для некоторых категорий граждан, власти простимулируют создание рабочих мест в регионах, перелеты за границу отложены на месяц. Все самые интересные и важные новости в России к утру 3 июля — в обзоре URA.RU :

До 1 августа россияне не смогут вылететь за рубеж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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