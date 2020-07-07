На юге России предотвратили теракт

ФСБ изъяла у террориста кустарный пистолет, патроны, две гранаты и запалы (фото архивное) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФСБ задержала террориста организации «Исламское государство» (запрещена в России), планировавшего теракт в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

«[Астраханец] принял решение о совершении террористического акта в городе Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания», — цитирует ТАСС пресс-службу УФСБ. Отмечается, что террориста задержали в его доме. ФСБ изъяла кустарный огнестрельный пистолет, патроны, две гранаты, запалы и запрещенную экстремистскую литературу.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержана банда террористов. Во время операции задержаны три лидера группировки и четверо активных участников.

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