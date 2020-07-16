В Екатеринбурге и Кургане затягивали тестирование на коронавирус

Результаты тестов на коронавирус курганцы могли ждать до 10 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской и Свердловской областях затягивали сроки выдачи результатов тестов на коронавирус — порой они могли достигать 10 дней. Такое нарушение выявили проверки Росздравнадзора, сообщил на окружном совещании помощник полпреда президента РФ в УрФО Максим Федосеев, передает корреспондент URA.RU.

«В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения в диагностике пациентов. Нарушаются сроки проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на коронавирус, которые могут составлять 5—10 дней», — заявил Федосеев. Он добавил, что в последнее время количество тестов в УрФО увеличилось в 1,3 раза.

По данным Минздрава РФ, результаты тестов на коронавирус обычно выдают не позже, чем через два дня. Получить оперативные комментарии в курганском Росздравнадзоре URA.RU не удалось — в ведомстве не ответили на звонок корреспондента.

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Курганской области с начала регистрации выявлено 1653 заболевших коронавирусом. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 1433 человека, из низ 1417 — контактные с заболевшими. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 83 тысячи 487 исследований.