В Екатеринбурге и Кургане затягивали тестирование на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, анализ, инфекция, защитная одежда, врач, медики, коронавирус, covid, ковид
Результаты тестов на коронавирус курганцы могли ждать до 10 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской и Свердловской областях затягивали сроки выдачи результатов тестов на коронавирус — порой они могли достигать 10 дней. Такое нарушение выявили проверки Росздравнадзора, сообщил на окружном совещании помощник полпреда президента РФ в УрФО Максим Федосеев, передает корреспондент URA.RU.

«В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения в диагностике пациентов. Нарушаются сроки проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на коронавирус, которые могут составлять 5—10 дней», — заявил Федосеев. Он добавил, что в последнее время количество тестов в УрФО увеличилось в 1,3 раза.

По данным Минздрава РФ, результаты тестов на коронавирус обычно выдают не позже, чем через два дня. Получить оперативные комментарии в курганском Росздравнадзоре URA.RU не удалось — в ведомстве не ответили на звонок корреспондента.

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Курганской области с начала регистрации выявлено 1653 заболевших коронавирусом. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 1433 человека, из низ 1417 — контактные с заболевшими. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 83 тысячи 487 исследований.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...