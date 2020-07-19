В России будут сносить аварийные дома, даже если жильцы против

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Клипарт. Свердловская область, кирпич, аварийный дом, трещина в стене, ветхое жилье
Сносить аварийное жилье будут по новым правилам Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Аварийные дома в России будут расселять, если решение поддержит большинство жителей. О готовящихся изменениях в правила расселения домов сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

«Большинство жильцов готово уехать, а одна-две семьи говорят: „Мы не уедем!“ Для таких ситуаций готовятся поправки в закон», — заявил он «Российской газете». Дом будет расселяться, если решение поддержат две трети жильцов, добавил он.

Кроме того, из соответствующих нормативных актов уберут разделение понятий ветхого и аварийного жилья. В качестве примера Степашин привел Астрахань и Якутск, где многие дома признаны ветхими, но не подлежат сносу, хотя жить в них невозможно.

Ранее в Госдуме предлагали вносить данные об аварийных домах в Росреестр. По мнению парламентариев, это позволит людям не покупать жилье в домах, подлежащих сносу, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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