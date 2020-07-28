В Кремле отреагировали на идею Минфина лишить губернаторов премий

Дмитрий Песков назвал предложение Минфина рабочим процессом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предложение Министерства финансов РФ отменить программу премирования регионов за хорошую работу губернаторов является проявлением «бюджетной работы», заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой. Инициатива Минфина касается 150 млрд рублей, которые должны были распределить между регионами, чьи губернаторы выполняют KPI администрации президента РФ.

«Минфин, разумеется, сейчас ведет бюджетную работу очень напряженную, она уже началась. В рамках этой работы генерируются разные предложения. Это рабочий режим», — ответил Дмитрий Песков на вопрос агентства. За более подробными разъяснениями представитель президента рекомендовал обращаться в правительство РФ. Соответствующий запрос агентство направило в Минфин РФ 27 июля — ответ на него пока не поступил.

Как писало URA.RU, проекту выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI всего год — система грантов главам регионов была предусмотрена указом президента РФ от 25 апреля 2019 года. Первым из 15 критериев оценки работы губернаторов значился показатель уровня доверия к президенту и главе региона в субъекте РФ. В 2019 году по программе разделили 45 млрд рублей между 50 регионами страны.

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