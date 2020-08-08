08 августа 2020

Врач рассказала об опасности фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие 4-ой очереди ТРЦ
Фрукты могут нанести урон печени, считает Зухра Павлова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фрукты могут стать причиной развития болезней печени. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени», — заявила она радио Sputnik. Она отметила, что фруктоза, в отличие от глюкозы, не перерабатывается с помощью инсулина, а целиком захватывается белками печени.

Не стоит есть одни фрукты в качестве перекуса, добавила врач. По ее словам, фрукт может быть только десертом, а не самостоятельным блюдом, так как в нем нет белка. Кроме того, большие фрукты Павлова не советует сочетать с другими.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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