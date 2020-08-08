Врач рассказала об опасности фруктов

Фрукты могут стать причиной развития болезней печени. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
«Когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени», — заявила она радио Sputnik. Она отметила, что фруктоза, в отличие от глюкозы, не перерабатывается с помощью инсулина, а целиком захватывается белками печени.
Не стоит есть одни фрукты в качестве перекуса, добавила врач. По ее словам, фрукт может быть только десертом, а не самостоятельным блюдом, так как в нем нет белка. Кроме того, большие фрукты Павлова не советует сочетать с другими.
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