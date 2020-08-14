Лукашенко оправдался за насилие силовиков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему пришлось воспользоваться силовыми методами, чтобы подавить агрессию. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности страны, комментируя акции протеста, которые происходят в Белоруссии уже несколько дней.
«Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?» — цитирует Лукашенко «БЕЛТА». Он призвал граждан страны не выходить на митинги, так как, по его мнению, «вас и наших детей используют как пушечное мясо». Лидер государства также обратился с просьбой не бить тех, кто уже лежит на земле.
Президент заявил, что, в Белоруссию приехали из Польши, Голландии, Украины, а также представители «Открытой России» и блогера Алексея Навального. Он попросил дать ему возможность разобраться с ними.
Стычки с силовиками начались после объявления результатов президентских выборов. Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) потребовали отставки Лукашенко и пришли к дому правительства Белоруссии, скандируя: «Уходи!», передает деловая газета «Взгляд». Сотрудники ОМОНа опустили щиты в знак солидарности с протестующими. Манфестанты бросились обнимать силовиков.
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