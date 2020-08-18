18 августа 2020
17 августа 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 19 августа. В Исетском районе переизбрали главу, чиновники отчитались о заработках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Здания администрации города , области и областной думы. Тюмень, сквер, колонны, фасад, здание, администрация области
Тюменские чиновники увеличили свои доходы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Руководителя Исетского района переизбрали на новый срок — тюменские чиновники увеличили свои доходы — власти отказываются ремонтировать дорогу в Голышмановском районе — Роспотребнадзор объяснил высокий иммунитет в коронавирусу. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:

В Исетском районе избрали нового главу муниципалитета

Тюменские чиновники за год увеличили доходы

Жителям тюменского села отказали в ремонте дороги

В регионе зафиксирован высокий иммунитет в коронавирусу

  • Тюменская область попала в список регионов с высоким иммунитетом к коронавирусу. Региональный Роспотребнадзор объяснил это высоким уровнем миграции и с ранним приходом болезни в область.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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