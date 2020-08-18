Тюменские чиновники увеличили свои доходы
Руководителя Исетского района переизбрали на новый срок — тюменские чиновники увеличили свои доходы — власти отказываются ремонтировать дорогу в Голышмановском районе — Роспотребнадзор объяснил высокий иммунитет в коронавирусу. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:
В Исетском районе избрали нового главу муниципалитета
- Действующего главу администрации Исетского района Николая Теньковского переизбрали на эту должность. За него единогласно проголосовали районные депутаты.
Тюменские чиновники за год увеличили доходы
- Заместители главы Тюмени по различным вопросам в разы приумножили свои доходы за 2019 год. Их заработки варьируются от 3,7 до 6,5 млн рублей за год.
Жителям тюменского села отказали в ремонте дороги
- Жители села Шалыдино в Голышмановском районе в знак протеста перекрыли дорогу, разбитую грузовиками, которые перевозят песок для строительства крупной птицефабрики. Однако власти не торопятся исполнить желание селян.
В регионе зафиксирован высокий иммунитет в коронавирусу
- Тюменская область попала в список регионов с высоким иммунитетом к коронавирусу. Региональный Роспотребнадзор объяснил это высоким уровнем миграции и с ранним приходом болезни в область.
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