Невзоров: из больницы Навальный выйдет другим человеком

Навальный больше не будет прежним человеком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный выйдет из больницы другим человеком. В этом уверен российский публицист и журналист Александр Невзоров.

«Алексей выйдет из комы, а это непременно произойдет, потому что немцы народ дотошный — они взялись его спасать, вполне возможно, что это будет немножко другой человек», — цитирует Невзорова «Царьград». Он аргументировал свое мнением тем, что яд «Новичок» блокирует важные процессы в организме, включая нейронные.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, блогера доставили в местную больницу, уточняет агенство Nation News. Там Навальный впал в кому. После этого его перевезли в берлинскую больницу «Шарите». Немецкие врачи провели диагностику, которая выявила, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов «холинэстеразы», сообщает «Национальная служба новостей». Однако официально эта версия не подтверждена, Кремль не согласен немецкими врачами.

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