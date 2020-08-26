Представитель президента РФ оценил версию отравления Навального

Кремль терпеливо относится к версии, что блогера Алексея Навального якобы отравили, однако на данном этапе не согласен с ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«К различным формулировкам про высокую долю вероятности отравления, которые так обширно используются, мы терпеливо относимся, но категорически не согласны на данной стадии», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что невозможно согласиться с данной версией, пока не найдено отравляющее вещество. Представитель президента РФ призвал не вешать ярлыки, пока отравление не будет доказано.
Пресс-секретарь главы государства уточнил, что российские медики сделали немало анализов, однако так и не смогли установить наличие вещества, которое могло привести к ухудшению здоровья Навального. По его словам, Кремль также не владеет информацией, удалось ли немецким врачам выявить это вещество. Российская сторона, как подчеркнул Песков, также заинтересована в установлении причин, почему блогер оказался в коме.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, блогера доставили в местную больницу, уточняет агенство Nation News. Там Навальный впал в кому. После этого его перевезли в берлинскую больницу «Шарите». Немецкие врачи провели диагностику, которая выявила, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов «холинэстеразы», сообщает «Национальная служба новостей».
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