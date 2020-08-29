Индия объяснила свой отказ пандемией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Индия отказалась от участия в международных учениях «Кавказ-2020», организуемых Россией, из-за территориальных споров с Китаем, который также намерен приехать на сборы. Однако данное решение недальновидно и может привести к ухудшению отношений с РФ, заявил URA.RU политолог, доцент Дальневосточного федерального университета Евгений Булах.

«Территориальный конфликт между Индией и Китаем давно известен. Индия, отказываясь от участия в общем мероприятии, таким образом высказывает свою точку зрения по этому поводу. Пока этот вопрос с Китаем не будет закрыт, рассматривать Индию как полноценного партера России будет очень сложно. Постоянно акцентировать внимание на присутствии Китая в общих процессах будет недальновидно — это прямой путь к истощению отношений с Россией», — утверждает Булах.

По его мнению, этим поступком Индия пытается привлечь внимание России к данной проблеме. Впоследствии РФ может выступить медиатором в отношениях между Индией и Китаем, считает собеседник агентства. Он также отметил, что в Нью-Дели весьма продуманно воздержались от категоричных заявлений и объяснили свой отказ пандемией коронавируса. «Повод — одно, а причина совершенно в ином. Чем тоньше используется сегодняшняя ситуация для выражения своих требований, тем выше и искуснее внешняя политика», — подчеркнул эксперт.

Индия отказалась от участия в международных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в сентябре в России. Свой отказ в Нью-Дели объяснили пандемией и связанными с этим трудностями, в том числе логистическими. В этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана, сообщает « Царьград ». С этими странами у Индии в последнее время обостренные отношения. Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх накалилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием 250 китайских и индийских солдат, пишет «Национальная служба новостей».

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