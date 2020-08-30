В Минске ОМОН начал массовые задержания. ВИДЕО

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Белоруссия, митинг, протест, Белоруссия, опозиция белоруссии, опозиционный флаг, город минск
В Минске проходит очередная акция протеста Фото: Sergei Grits, AP/TASS
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Протесты в Белоруссии

Минский ОМОН начал задерживать вышедших на улицы участников акций протеста. Об этом сообщает журналист RT Игорь Жданов в своем telegram-канале.

«ОМОН в Минске начал первые задержания», — пишет Жданов. В подтверждение своих слов он поделился видеозаписью, на которой к протестующим белорусам подъезжают четыре автозака, из которых выбегают сотрудники ОМОН и начинают их скручивать.

Ранее стало известно о том, что в центр Минска стягивается спецтехника и сотрудники силовых ведомств. Сегодня в столице Белоруссии должна пройти очередная акция протеста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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