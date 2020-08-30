В Минске проходит очередная акция протеста
новость из сюжетаПротесты в Белоруссии
Минский ОМОН начал задерживать вышедших на улицы участников акций протеста. Об этом сообщает журналист RT Игорь Жданов в своем telegram-канале.
«ОМОН в Минске начал первые задержания», — пишет Жданов. В подтверждение своих слов он поделился видеозаписью, на которой к протестующим белорусам подъезжают четыре автозака, из которых выбегают сотрудники ОМОН и начинают их скручивать.
Ранее стало известно о том, что в центр Минска стягивается спецтехника и сотрудники силовых ведомств. Сегодня в столице Белоруссии должна пройти очередная акция протеста.
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