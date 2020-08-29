Спецтехника направилась на место проведения будущего митинга Фото: Dmitri Lovetsky, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии к центру Минска стягиваются спецтехника и бойцы ОМОН. Сегодня там должна пройти протестная акция местной оппозиции.

«Значительное количество автобусов с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки выдвинулись рано утром в воскресенье с базы в минском микрорайоне Уручье», — передает ТАСС. Отмечается, что колонна двигается к площади независимости, где запланирован митинг.

Протесты в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Граждане вышли на улицы, узнав, что действующий президент набрал более 80% голосов. Оппозиционеры считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признает результаты голосования.

Днем ранее несколько тысяч женщин собрались на марше в столице Белоруссии. Девушки держали в руках плакаты и цветы. Политолог Сергей Маркелов, считает, что это признак «оранжевых революций», передает агентство Nation News. По его словам, таким образом западные кураторы действовали в других странах.

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