12 сентября 2020

Умер российский солдат, раненный в Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Сержант гвардии был тяжело ранен 18 августа при взрыве бомбы в Сирии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Война в Сирии

Российский сержант Михаил Мильшин, раненный при взрыве в Сирии 18 августа, скончался в одном из военных госпиталей Москвы. Все это время он находился на искусственной вентиляции легких.

«Мильшин в тяжелом состоянии был госпитализирован в госпиталь Бурденко, где находился на искусственной вентиляции легких. Перевод сержанта для протезирования планировался в госпиталь Вишневского после восстановления жизненных функций организма. К сожалению, военнослужащий умер», — рассказал ТАСС источник в медицинских службах.

Сержант гвардии получил ранение во время сопровождения колоны в Сирии 18 августа. Российские и сирийские военные вместе возвращались после проведения гуманитарной акции, когда на обочине дороги взорвалось самодельное взрывное устройств, сообщает «Национальная служба новостей». На месте ЧП погиб генерал-майор Вооруженных сил РФ Вячеслав Гладких. Военный аналитик Леонид Нерсисян считает, что россияне погибли из-за действий военных при выполнении своей задачи или предательства командного состава.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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