Умер российский солдат, раненный в Сирии

Сержант гвардии был тяжело ранен 18 августа при взрыве бомбы в Сирии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Российский сержант Михаил Мильшин, раненный при взрыве в Сирии 18 августа, скончался в одном из военных госпиталей Москвы. Все это время он находился на искусственной вентиляции легких.

«Мильшин в тяжелом состоянии был госпитализирован в госпиталь Бурденко, где находился на искусственной вентиляции легких. Перевод сержанта для протезирования планировался в госпиталь Вишневского после восстановления жизненных функций организма. К сожалению, военнослужащий умер», — рассказал ТАСС источник в медицинских службах.

Сержант гвардии получил ранение во время сопровождения колоны в Сирии 18 августа. Российские и сирийские военные вместе возвращались после проведения гуманитарной акции, когда на обочине дороги взорвалось самодельное взрывное устройств, сообщает «Национальная служба новостей». На месте ЧП погиб генерал-майор Вооруженных сил РФ Вячеслав Гладких. Военный аналитик Леонид Нерсисян считает, что россияне погибли из-за действий военных при выполнении своей задачи или предательства командного состава.