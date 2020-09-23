Захарова оценила версию Германии по делу Навального

Мария Захарова считает западную риторику недопустимой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Москва не намерена верить Берлину на слово по делу блогера Алексея Навального. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Москва не имеет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово в инциденте с Навальным», — приводит слова Захаровой ТАСС. Она отметила, что никаких доказательств «российского следа» в произошедшим с Навальным нет.

Представитель российского МИД также подчеркнула, что считает риторику Запада по ситуации с блогером недопустимой. Западные страны, как она утверждает, развернули дезинформационную кампанию вокруг данного инцидента.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, затем его перевели в немецкую клинику «Шарите», откуда блогера выписали 22 сентября, пишет RT. В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина якобы обнаружены следы яда из группы «Новичок». Однако власти ФРГ так и не предоставили доказательств отравления блогера.