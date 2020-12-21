В Ростове-на-Дону женщина умерла среди играющих детей

Смерть женщины была ненасильственной Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ростовчанка скончалась на глазах играющих детей, сидя на стуле напротив школы. Погибшей был 61 год, сообщили на сайте местного Следственного комитета.

«Поступило сообщение об обнаружении 21 декабря 2020 года тела 61-летней женщины около одной из школ города, без признаков насильственной смерти», — пишут следователи. Сейчас они проводят процессуальную проверку по этому делу.

Как передают СМИ, пожилая женщина пришла в школу, чтобы попросить помощи. Однако в образовательном учреждении не нашлось медика и ей вызвали скорую. Остаться в здании погибшей не разрешили и посадили ее на стул на улице напротив здания школы.

Причина смерти неизвестна. Однако произошедшее увидели дети. К моменту приезда скорой женщина была уже мертва и школьники успели заснять тело на видео, сообщает телеканал 360.