Путин заявил о неопределенности из-за новых штаммов коронавируса

Российский президент Владимир Путин признал, что невозможно точно предугадать, как дальше будет мутировать коронавирус. Об этом глава государства заявил на рабочей встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
«Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100 процентов предугадать, предусмотреть не можем», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля. В связи с этим президент попросил Бречалова поддерживать контакт с коллегами в регионе.
Глава государства отмечает, что из-за такой ситуации коечным фондом в России нужно управлять тонко и грамотно. Для этого нужно организовать койки поближе к местам жительства людей. Своевременное реагирование на изменения и правильное распределение коек также поможет избежать перегрузок и недогрузок в разных местах, цитирует Путина «Национальная служба новостей».
Ранее Путин поручил привить от коронавируса всех россиян. На Сахалине уже придумали стимулирующие меры для этого. Вакцинированным разрешат больше не носить маски, пишет RT.
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