Соединенные Штаты Америки в первую очередь должны установить в воздухе военно-воздушные силы (ВВС). Это необходимо, чтобы остальные службы вовремя смогли присоединиться к конфликту. Условие победы США в мировой войне Breaking Defense озвучил помощник по закупкам министра ВВС Уилл Ропер.
По его словам, активно продвигающий программу Next Generation Air Dominance (NGAD), в рамках которой создается истребитель шестого поколения, самолет пятого поколения F-35 Lightning II все еще нельзя назвать доступным для массовых закупок. По мнению Ропера, сейчас базовая цена истребителя пятого поколения является конкурентной. Этого нельзя сказать об эксплуатационных расходах на самолет. Согласно авиационному аналитику Ричарду Абулафия, планы по покупке ВВС США 1763 единиц F-35A Lightning II «всегда были одной из самых странных фикций в оборонных закупках».
«В принципе, они могут позволить [приобретать] себе около 50 [таких истребителей] в год, учитывая конкурирующие приоритеты, и, суммируя 20-25 лет с такой скоростью, вероятное общее количество [F-35A Lightning II] составит около 1000-1200», — передает слова эксперта Lenta.ru. Он считает, что идея о сокращении закупок F-35A Lightning II в пользу истребителя шестого поколения является ошибочной.
Ранее эксперты из Военно-исторического музея Дрездена рассказали, что считают Т-72 лучшим танком для Третьей мировой войны, передает телеканал 360. Военный политолог Владимир Богатырев подчеркнул, что по совокупности характеристик Т-72 превосходит зарубежные аналоги, уточняет радио Sputnik.
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