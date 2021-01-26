Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал озвучивать фамилии собственников дворца в Геленджике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин выступит на ВЭФ в Давосе — в Кремле не стали раскрывать собственников «дворца Путина» и высказались о митингах — глава коммунистов предложил начать расследовать прошедшие акции — способ выплат пособий изменен — землю под гаражами можно будет приватизировать — умер экс-зампредседателя правительства РФ Сергей Приходько. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 26 января — в обзоре URA.RU:

Президент России выступит на форуме в Давосе

Глава РФ Владимир Путин выступит на экономическом форуме, который проходит в эти дни в швейцарском Давосе. Послание Путина запланировано на 27 января в 14:00 по московскому времени. Ради этого выступления организаторы изменили программу мероприятия.

В Кремле не стали раскрывать имена владельцев «дворца Путина» и объяснили действия силовиков на митингах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался называть имена собственников дворца в Геленджике, который показал в своем расследовании блогер Алексей Навальный. По мнению Пескова, озвучивать эти данные некорректно.

Кроме того Песков заявил, что на несанкционированной акции 23 января агрессии со стороны протестующих было гораздо больше, чем у силовиков. Эти действия спровоцировали ответную реакцию ОМОН и полиции.

Глава КПРФ предложил расследовать митинги в поддержку Навального

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил создать специальную комиссию для расследования несанкционированных акций, прошедших в российских городах 23 января. Об этом рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В России зменится способ выплат пособий

Госдума в первом чтении поддержала законопроект о новых правилах оплаты больничных, пособий по беременности, родам и по уходу за детьми. Начиная с 2022 года выплаты будут производиться напрямую через Фонд социального страхования, а не через работодателя.

Госдума поддержала «гаражную амнистию»

Законопроект о «гаражной амнистии» был поддержан депутатами Госдумы в первом чтении. Согласно этой норме, россияне смогут оформить в собственность земельные участки, на которых находятся гаражи.

ЕГЭ по русскому языку будут проводить в новом формате

Школьники, которые будут сдавать ЕГЭ в 2022 году, вместо экзамена по русскому языку будут писать сочинение или диктант. Об этом URA.RU заявил директор Всероссийского фонда образования, член-корреспондент РАЕН Сергей Комков.

Систему электронного голосования протестируют весной

Центризбирком России в апреле 2021 года планирует провести тестирование системы электронного голосования. Одной из тем для ее обкатки может стать вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея в Москве.

Резко выросли цены на отдых в Турции

В 2021 году стоимость путевок в Турцию уже выросла на 15% и продолжает расти. По информации Ассоциация туроператоров, июньские недельные туры на двоих стоят минимум 46 тысяч рублей.

Умер бывший высокопоставленный чиновник

В Москве скончался бывший зампредседателя правительства РФ Сергей Приходько. Причиной смерти чиновника называется продолжительная болезнь. Ему было 64 года.