Самое важное в России и в мире на 26 января. В Кремле оправдали силовиков за жесткость, Госдума меняет правила выплаты больничных и пособий, Путин выступит в Давосе

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал озвучивать фамилии собственников дворца в Геленджике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин выступит на ВЭФ в Давосе — в Кремле не стали раскрывать собственников «дворца Путина» и высказались о митингах — глава коммунистов предложил начать расследовать прошедшие акции — способ выплат пособий изменен — землю под гаражами можно будет приватизировать — умер экс-зампредседателя правительства РФ Сергей Приходько. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 26 января — в обзоре URA.RU:

Президент России выступит на форуме в Давосе

  • Глава РФ Владимир Путин выступит на экономическом форуме, который проходит в эти дни в швейцарском Давосе. Послание Путина запланировано на 27 января в 14:00 по московскому времени. Ради этого выступления организаторы изменили программу мероприятия.

В Кремле не стали раскрывать имена владельцев «дворца Путина» и объяснили действия силовиков на митингах

  • Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался называть имена собственников дворца в Геленджике, который показал в своем расследовании блогер Алексей Навальный. По мнению Пескова, озвучивать эти данные некорректно.
  • Кроме того Песков заявил, что на несанкционированной акции 23 января агрессии со стороны протестующих было гораздо больше, чем у силовиков. Эти действия спровоцировали ответную реакцию ОМОН и полиции.

Глава КПРФ предложил расследовать митинги в поддержку Навального

В России зменится способ выплат пособий

  • Госдума в первом чтении поддержала законопроект о новых правилах оплаты больничных, пособий по беременности, родам и по уходу за детьми. Начиная с 2022 года выплаты будут производиться напрямую через Фонд социального страхования, а не через работодателя.

Госдума поддержала «гаражную амнистию»

ЕГЭ по русскому языку будут проводить в новом формате

  • Школьники, которые будут сдавать ЕГЭ в 2022 году, вместо экзамена по русскому языку будут писать сочинение или диктант. Об этом URA.RU заявил директор Всероссийского фонда образования, член-корреспондент РАЕН Сергей Комков.

Систему электронного голосования протестируют весной

  • Центризбирком России в апреле 2021 года планирует провести тестирование системы электронного голосования. Одной из тем для ее обкатки может стать вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея в Москве.

Резко выросли цены на отдых в Турции

  • В 2021 году стоимость путевок в Турцию уже выросла на 15% и продолжает расти. По информации Ассоциация туроператоров, июньские недельные туры на двоих стоят минимум 46 тысяч рублей.

Умер бывший высокопоставленный чиновник

  • В Москве скончался бывший зампредседателя правительства РФ Сергей Приходько. Причиной смерти чиновника называется продолжительная болезнь. Ему было 64 года.

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