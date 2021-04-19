Новости кризиса 19 апреля. В России хотят ввести новые льготы для пенсионеров, доллару предрекли рост до 125 рублей

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Неработающих пенсионеров хотят освободить от уплаты НДФЛ на доходы от вкладов Фото:
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Экономический кризис в России

В мире практически иссякли запасы нефти в хранилищах. В связи с этим во второй половине года возможно увеличение стоимости углеводородов до 74 долларов за бочку. На данный момент июньский фьючерс Brent торгуется за 66,46 доллара за баррель (-0,46%), WTI — 63,19 доллара за бочку.

К концу 2021 года курсу рубля прогнозируют стабильность. Однако лишь в том случае, если против России не будут введены жесткие экономические санкции. Перед началом новой торговой недели рубль немного укрепил свои позиции после падения из-за санкций. По данным Московской биржи на 16 апреля, доллар можно купить за 75,82 рубля (-0,49), евро — за 90,85 рубля (-0,48).

Ситуация в России

Отпускные цены производителей на мясо курицы в России начали снижаться. Об этом рассказал глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Информацию подтвердили в Минсельхозе РФ, но уточнили, что на рознице это пока не отразилось. По данным Росстата на 12 апреля, стоимость мяса курицы, наоборот, выросла на 14,6% с начала года и составила 165,7 рубля за килограмм. Однако в ведомстве отмечают, что рост цен действительно замедлился.

В Госдуму внесут законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от уплаты налога на доходы физических лиц. Согласно закону, с 1 января 2021 года граждане должны платить НДФЛ с процентов от банковских вкладов размером свыше одного миллиона рублей. По мнению авторов инициативы, при принятии этого закона не учли интересы социально незащищенных групп населения, в частности, неработающих пенсионеров, поэтому предлагается освободить таких граждан от подобных платежей.

Россияне смогут расплачиваться с помощью цифрового рубля офлайн, не подключаясь к интернету, заявил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Чтобы реализовать соответствующий проект, необходимо внести изменения во многие законы РФ, рассказал сенатор. По его словам, цифровой рубль будет востребован.

В Пенсионном фонде РФ до 1 января 2022 года продлен режим дистанционного предоставления услуг. Постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Центробанк РФ примет решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,75%, что приведет к повышению ставок по кредитам и депозитам. Такое мнение высказали 10 из 13 опрошенных экспертов из крупнейших российских банков и аналитических агентств. Еще два специалиста ожидают, что показатель увеличат сразу на 0,5 п. п., до 5%. Лишь один аналитик спрогнозировал его сохранение на нынешнем уровне 4,5%.

63% опрошенных россиян заявили, что их не устраивают пенсии. Такие данные следуют из опроса, который провели НПФ Сбербанка и портал «Рамблер». При этом только 8% граждан знают, как формируется их будущая пенсия. Согласно опросу, четверть граждан не задумывается о размере будущей пенсии.

Что происходит в мире

Всемирная система онлайн-платежей PayPal исключает конкуренцию с китайскими сервисами WeChat и AliPay на рынке КНР, сказала генеральный директор китайского подразделения компании — оператора PayPal Цюй Хань. По ее словам, PayPal в Китае намерен сосредоточиться на трансграничных сделках и помощи китайским компаниям в реализации их продукции за рубежом.

Прогнозы и мнения экспертов

Банки должны позволять клиентам ограничивать возможность проведения онлайн-операций по банковской карте. Об этом рассказал руководитель направления департамента розничного бизнеса «Новикомбанка» Евгений Гладилин. Такая функция уже введена в банках «Русский стандарт» и «Совкомбанк». Их клиенты могут выставлять лимит, больше которого невозможно потратить. Функция может работать от суток до месяца.

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура выразил мнение, что США намерены добиться того, чтобы доллар стоил 125 рублей. По его словам, действия американских властей наглядно подтверждают давно намеченные в Вашингтоне задачи. Экономист не уточнил, в какие сроки США хотят реализовать свой план по подрыву рубля. При этом он добавил, что существует риск возникновения «очень быстрой инфляции».

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