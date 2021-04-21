Греф назвал фактор, от которого будет зависеть третья волна COVID

Решающую роль сыграют темпы вакцинации, считает глава «Сбербанка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Третья волна коронавируса в России будет не такой высокой, как предыдущие две, однако решающую роль будет играть вакцинация населения. Таким мнением поделился глава «Сбербанка» Герман Греф.

«Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск. Эта волна должна быть значительно ниже, чем та, что была осенью, не говоря уже о весне прошлого года. Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну», — приводит РБК слова Грефа.

Руководитель также рассказал о том, как проходит вакцинация в его организации. «Коллективный иммунитет в „Сбере“ на текущий момент составляет 44% — это и вакцинированные, и переболевшие», — сообщил Греф.

Ранее о третье волне коронавируса высказался также иммунолог Владимир Болибок. По его мнению, весна должна пройти спокойно, если в Россию не завезут новые штаммы коронавируса, пишут «Дни.ру». Однако, по мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, сейчас был только «первый акт», сообщает агентство Nation News. На счет коллективного иммунитета высказывался экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, заявив, что в России есть все шансы достичь его к осени.