Артиста сфотографировала бывшая невестка Фото: Анна Майорова © URA.RU

К артисту, музыканту Бари Алибасову в скором времени прилетит врач из Донецка. Семья делает все, чтобы здоровье артиста, оказавшегося в инвалидном кресле, восстановилось, пояснил ситуацию адвокат Бари Алибасова-младшего (сына продюсера) Александр Бенхин.

«К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога — женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к ВИП-пациенту. И Бари Алибасов-младший, и его семья отдают все силы, чтобы вылечить отца», — рассказал «СтарХиту» правозащитник.

Всего на здоровье артиста семья потратила 58 миллионов рублей, раскрыл сын артиста. В эту сумму включена и недавно приобретенная недвижимость в Петрово-Дальнем. «В новом доме отцу строят инфракрасную сауну для прогрева спины, соляную комнату и кабинет, в котором будут собраны последние изобретения для тренировки памяти», — пояснил Бари Алибасов-младший.

Ранее бывшая невестка Бари Алибасова-старшего, Виолетта Гришина, выложила в сторис в соцсети Instagram фото артиста, находящегося в инвалидной коляске. Он старается вести активный образ жизни и проводит время с внучкой Амелией.

Продюсер был доставлен в больницу 4 июня 2020 года после того, как он случайно выпил жидкость для промывки труб, пишет RT. С тех пор его здоровье, в том числе психическое, сильно испортилось. Кроме того, после новогодних праздников Алибасов упал с лестницы, напоминает телеканал 360.

Скрин Виолетты Гришиной с ее страницы в Instagram